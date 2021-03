Zemřel Václav Kulhánek, legendární pardubický Krychlič

„O Vánocích jsme si říkali, že máme natočeno. Že už tam je vše. Těšila jsem se, až dostříháme, že na premiéře vezmeš mikrofon a ja do tebe po chvíli budu šťouchat, protože už mluvíš dlouho. To se už nestane. A strašně moc to bolí,” uvedla Dymáková na svém facebookovém profilu.

Deník ho označil za ikonu Pardubic. Díky internetu byl však známý i mimo východní Čechy. „Ve městě není nikdo, kdo by ho neznal. Dokonce má na Facebooku téměř devět tisíc fanoušků, kteří spekulují o tom, co je vlastně tenhle pán zač,” napsal o něm v roce 2010 server E15.

„Kdyby mi pozornost okolí byla nepříjemná, nebudu takhle vypadat. Nápadná image má své výhody. Můžu se za ní schovat jako herec za postavu, kterou hraje na jevišti. Každého zajímá, jak vypadám, a ne to, co si myslím. Tím pádem mám od lidí pokoj,” dodal.

Podle vlastních slov sahá původ jeho vzhledu až do šedesátých let 20. století. „V šedesátých letech jsem se zamiloval do Beatles a Rolling Stones a chtěl jsem mít vlasy jako rockové hvězdy. Jenže za socialismu to bylo těžké. Nikdo se nesměl odlišovat, vyčnívat z řady. A já zas v řadě nikdy stát nemohl. Tak jsem si vlasy vyčesal nahoru a vymyslel tohle. Říkalo se o mně, že mám nejdelší vlasy směrem nahoru,” řekl facebookové stránce Humans of Pardubice.