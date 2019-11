Zemědělský fond proplatí Agrofertu část dotací, jde o částku přes 50 milionů

Od vstupu Andreje Babiše do vrcholné politiky na podzim roku 2013, kdy zasedl ve Sněmovně, do konce roku 2017 získal Agrofert zhruba sedm miliard korun dotací. V roce 2017 holding inkasoval vůbec nejvyšší částku, skoro dvě miliardy korun. Před vstupem Babiše do politiky získával Agrofert dotace nižší.