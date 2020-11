Už měla být dole, ale není. Zeman stále nosí pooperační ortézu

„Ruka se zdárně hojí. Ale je to přece jenom lepší ještě mít nějakou dobu oporu,” sdělil Ovčáček ČTK na konci října. Ortézu z poraněné ruky by podle něj měl odložit v řádu několika týdnů. Pražský hrad přitom původně očekával, že by ji mohl sundat do státního svátku 28. října.