Černochová se po přesunu na ministerstvo vzdá funkce starostky Prahy 2

S prezidentem také diskutovali o problematice armádních akvizic a související legislativě, která by pomohla procesy urychlit.

V případě jmenování do funkce ministryně obrany, které by mohlo proběhnout v polovině prosince, počítá Černochová s tím, že se vzdá funkce starostky Prahy 2, kterou dlouhá léta zastává.

„Je mi jasné, že nemohu dál pracovat jako starostka Prahy 2. Věřte, že mi to rve srdce, je to velký kus života a je to moje rodina,” uvedla kandidátka.