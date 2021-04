Zeman chce další důkazy o zapojení GRU ve Vrběticích. Podezření je podle něj vážné

„Mohu konstatovat, že ve zprávě Bezpečnostní informační služby (BIS) se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by byli tito dva agenti ve vrbětickém areálu,“ uvedl Zeman.

Dodal, že z toho však nevyplývá, že podezření není vážné. „Žádná suverénní země si nemůže dovolit, aby na jejich území dva agenti cizího státu způsobili teroristický atentát, při němž zahynuli dva čeští občané a byla způsobena miliardová škoda. Na druhé straně pracujeme se dvěma vyšetřovacími verzemi. Tou první, to jest původní, že došlo k výbuchu v důsledku neodborné manipulace s výbušným materiálem, a tou druhou, že se jednalo o akci cizí rozvědky. Beru obě dvě tyto verze vážně a přeji si, aby byly důkladně prošetřeny,” dodal Zeman.

Zeman ke kauze více než týden mlčel, za což sklízel průběžně kritiku zejména ze strany opozice. Například senátor Tomáš Czernin (TOP 09) uvedl, že si to vykládá tím, že nemá co říct a měl by být úřadu zbaven.