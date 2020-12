Zaměstnanec čistírny u Bečvy spáchal sebevraždu

V řece u Valašského Meziříčí se ve středu po více než dvou měsících objevily opět mrtvé ryby, a to přímo u výpusti, na kterou již před dvěma měsíci upozornila policie. Tentokrát však nešlo o otravu řeky, ale o ryby, jež se do Bečvy již mrtvé dostaly z laguny rožnovské čistírny.

„Je to tragédie. Byl to velmi citlivý člověk, introvert. Všechno si nosil v sobě. Nezvládl zřejmě ten tlak okolo, ale pravý důvod neznáme. Všichni ve firmě čteme pořád dokola, co je v případě kontaminace Bečvy nového. Není to pro nás jednoduché,“ řekl Právu ředitel ČOV Havelka.