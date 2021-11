Zálohy na energie vyšší než důchod. Seniorka musí vybrat úspory na pohřeb

Důchodkyni současné skokové navýšení záloh o několik stovek procent dostalo až do existenčních problémů. „Mám našetřeno jen na pohřeb, takže to z toho asi zaplatím a pak mě bude muset pohřbít, nevím kdo,“ dodala rezignovaně.

Co udělá s již zaslanou fakturou od DPI, ale netuší. „Asi to nebudu platit, protože je to obrovská částka. Nejen pro mě, ale pro většinu seniorů, kteří se dostali do podobné situace,” dodala.