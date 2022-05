Žádný předvolební dáreček, jen pomoc rodičům, hájí se Jurečka

„Nejde o předvolební dáreček. Chápu, že optikou hnutí ANO na to možná nahlíží z doby, kdy posílali jiné částky. Načasování má jasnou logiku, protože největší výdaje na děti jdou v srpnu, před tím než děti jdou do školy,” hájil Jurečka krok vlády v nedělním diskusním pořadu televize CNN Prima News.

Žádat o příspěvek by nemělo být podle Jurečky komplikované. „Lidé nebudou muset dokládat příjmy. Stát data má a nechceme s tím lidi otravovat. Automaticky se data v systému potkají a vyhodnotí, že tato domácnost je pod milionem korun a rovnou se to pošle na bránu k výplatě,” řekl.

Příspěvek na dítě do 18 let pro rodiny s hrubým příjmem do milionu korun měl kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) schvalovat na svém středečním jednání, do programu se návrh nicméně nedostal, protože podle Jurečky není dokončeno připomínkování z meziresortního řízení. Vláda by to měla podle ministra projednat následující středu.