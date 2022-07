Zachovejte druhý povinný jazyk, píšou velvyslanci čtyř zemí

Překvapuje nás, nakolik jsou navrhovaná řešení vzdálená zjištěnému stavu. Mají-li prý čeští žáci s učením se druhému cizímu jazyku problémy a dosahují-li prý nedostatečných výsledků, měla by být tato výuka vyhrazena pouze motivovaným žákům a od výuky pro ostatní by se mělo upustit?

Tento návrh by de facto vedl ke snížení počtu žáků, kteří se učí druhý cizí jazyk, a následně k úbytku učitelů cizích jazyků i studentů, kteří by se chtěli tomuto oboru věnovat. Ohrožen by tak byl v důsledku celý řetězec a promarnily by se tak roky úsilí věnovaného výuce kvalitních učitelů jazyků.

Zároveň by se trvale snížila samotná kvalita této výuky, protože by se s povinnou výukou druhého cizího jazyka začínalo až později, v 15 letech.

Ze všech signálů, které by tento návrh reformy vyslal směrem k rodinám a mladým, by nejškodlivější byl ten, že druhý cizí jazyk je druhotný. V globalizovaném a konkurenčním světě je znalost několika jazyků nezpochybnitelnou výhodou. Umět anglicky je zajisté nezbytné, ale nestačí to.