Začal kongres ODS, na předsedu je jediný kandidát

Pozici první místopředsedkyně bude obhajovat Alexandra Udženija. I ta Novinkám dříve řekla, že ODS by se měla vrátit do vlády a zapomenout na některé osobní animozity. Mířila tím na to, že ODS by měla rozpoutat diskuzi o případné spolupráci s hnutím ANO Andreje Babiše.