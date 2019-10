Za Zemanova slova o Peroutkovi se nikdo omlouvat nechce, verdikt padne za týden

„Tady už nejde o Ferdinanda Peroutku, jde o to, že soud posuzuje, co může prezident říkat ve svých veřejných projevech,“ konstatoval po jednání právní zástupce Kaslové František Vyskočil.

„Pokud by žalobě nebylo vyhověno, tak se nám dostává poměrně špatné zprávy, že prezident neodpovídá za to, koho všeho zpozuráží a jaké lži pronese,“ dodal s poznámkou, že by šlo o návrat do doby před rokem 1989.