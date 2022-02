Za všechno můžete vy, řekl v Praze ruský velvyslanec

„Připomněli jsme nedávné dodání Českou republikou Ukrajině více než čtyř tisíc dělostřeleckých granátů, čímž se Praha tak chlubí (jak to odpovídá směrnici EU o zákazu dodávek zbraní do regionů, kde by to mohlo vést k porušení mezinárodního humanitárního práva a prohloubit vnitřní ozbrojené konflikty?),” uvádí stanovisko ambasády, která zopakovala i propagandistické tvrzení o zabíjení civilistů, teroristických útocích či sabotážích ze strany Ukrajinců.