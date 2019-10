Volby jen v pátek? Návrh má podporu

Nejen sněmovní, ale také všechny další volby by se měly konat vždy v pátek, a to od 7 do 22 hodin. Občané by tak měli – na rozdíl od dosavadních dvoudenních voleb – patnáct hodin, tedy ještě o hodinu víc. Dosud se volí v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin, tedy v souhrnu čtrnáct hodin. To se bude týkat ještě krajských a senátních voleb za rok.