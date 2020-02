Vývrat stromu na Ústecku odhalil fosilie

Její pracovníci ve spolupráci s geoložkou Muzea města Ústí nad Labem nález zdokumentovali, část fosilií byla vyjmuta z pískovcového masívu a byla přemístěna do muzejního depozitáře.

Zkameněliny pocházejí z geologického období křídy, jejich stáří je odhadováno na zhruba 90 milionů let. „Středně zrnitý až hrubozrnný pískovec takzvaného bělohorského souvrství obsahoval několik otisků schránek mořských mlžů i chodbičky po vrtání červů v písku původního mořského dna,“ řekla geoložka Muzea města Ústí nad Labem Zuzana Vařilová.

„Zdokumentování a přenesení nálezu do muzejní sbírky bylo možné především díky správnému postupu návštěvníka, který nám nález ohlásil. Pokud by fosilie zůstaly delší dobu odkryté, poměrně rychle by zvětraly a zanikly,“ doplnil geolog Správy Národního parku České Švýcarsko Jakub Šafránek.