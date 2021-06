Vývoj české vakcíny už možná není třeba, přiznává garant projektu Petráš

Máte už informace, zda bude vývoj české vakcíny pokračovat? V březnu některá média informovala, že vláda souhlasí se záměrem investovat do projektu 250 milionů korun. Teď už to však zřejmě neplatí…

Nemám žádné informace, je to na mrtvém bodě. Probíhají nějaká jednání, ale zatím bez výsledků.

Vypadá to, že na nedostatek vakcín si nyní Češi stěžovat nemohou, od července by se měly očkovat i děti od 12 let. Je tedy vůbec vývoj tuzemské vakcíny potřeba?

Těžko říci, nevím. Samozřejmě v kontextu, který jste řekla, se to jeví jako zbytečné. Ale může se stát, že bude nedostatek očkovací látky v budoucnosti. Nevíme, jak vakcíny dopadnou v boji s mutacemi koronaviru. Možná nebude zapotřebí vyvíjet vlastní vakcínu. Ale není to tak jednoduché, neumím přesně na tuto otázku odpovědět.

Mohla by česká vakcína být účinnější proti mutacím než ty, kterými se očkuje nyní - tedy vakcíny od Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson, Moderny a AstraZeneky?

Stávající vakcíny mají největší slabinu v tom, že se soustřeďují pouze na S-protein. Ale jestli je to slabina, která je překonatelná, na to neumím odpovědět. Výsledky studií, které jsou v odborném tisku, nejsou jednoznačné. Ukazuje se, že by vakcíny mohly stačit, ale virus se vyvíjí dál. To, že vakcíny stačí dnes, neznamená, že budou stačit za rok nebo za dva. Ale je to těžko predikovatelné.

Podle stávajících modelů mi nepřipadá nezbytně nutné očkovat posilující, třetí dávku vakcíny na podzim. Ale výhledově asi potřeba bude. I proto neumím říci, jak moc je potřeba mít vlastní vakcínu.

V čem se česká vakcína od těch, kterými se nyní ve světě očkuje, liší?

Česká vakcína šla konzervativní cestou. Je to inaktivovaná vakcína. Ta s sebou nese všechny účinné složky viru, které jsou schopné povzbudit imunitní systém, aby vytvořil protilátky, a to nejen proti S-proteinu, ale i proti zbývajícím strukturálním proteinům. To by mohlo vytvořit širší ochranu, která pak nemusí být tak citlivá na mutace koronaviru.

Model existuje, známe jej z čínských vakcín. Jak ty jsou schopné zacílit na stávající mutace a změny koronaviru, není ještě ze stávajících dat jednoznačné. Ukazuje se, že mají určitá úskalí. To je dané konstrukcí čínských vakcín (např. od společností Sinopharm, Sinovac, CanSino Biologics – pozn. red.).

Budete za vývoj české vakcíny dál bojovat jako doposud?

To bylo v době, kdy vakcíny nebyly a nevěděli jsme, jak to dopadne. Dnes už scénář máme, vakcín máme více než jednu. Dnes už je to jiné rozhodování.

Není škoda té práce a financí, které byly do vývoje české vakcíny vloženy?

Stát do toho investoval 4,3 milionu korun. Granty zpravidla bývají okolo čtyř až pěti milionů. Když se podíváte na výstupy z grantů, které trvají tři a více let, a na naše výstupy z práce za tři měsíce, tak si myslím, že vyhozené peníze to nebyly.

Vyzkoušeli jsme si, jestli jsme schopni zorganizovat tým a dosáhnout slušných výsledků. Marné to nebylo. Jestli bychom pokračovali dál, tak by se jednalo už o mnohem vyšší náklady. A byla by nutná součinnost producenta, abychom to posunuli do finálních klinických studií. To všechno musí ministr zdravotnictví posoudit.

Takže dnes máte vakcínu, o níž se domníváte, že by mohla fungovat, ale musíte ji nejdříve dostatečně vyzkoušet. Zatím se to testovalo pouze na zvířatech. Je to, zjednodušeně řečeno, tak?

Ano, je to tak.

A máte z testování na zvířatech data o tom, jak účinná by česká vakcína mohla být?

Z testování na zvířatech to nelze říci. Takových vakcín, které byly na zvířatech účinné, byla celá řada, ale pak přišly do klinického testování a selhaly nebo neposkytovaly takovou imunitní odpověď, jaká byla požadována. Nelze učinit kvalifikovaný odhad.

Jak jsou finančně nákladné klinické studie?

Je to značně nákladné. Ani jsem zatím nepřemýšlel, jak by se realizovaly. Jsme nyní v jiných epidemiologických podmínkách. Možná by ani nebyly proveditelné v České republice. Předpokládám, že by se nejednalo jen o národní studii, že by byla nadnárodní. V takovém případě do toho vstupují další finanční nároky. Bavíme se v řádech stovek milionů korun.

Vy jste řekl, že třetí dávka vakcíny proti covidu možná nebude na podzim nutná. Proč si to myslíte?

Dívám se na to, jakým způsobem se mutace koronaviru vyvíjejí. Zatím je nevnímám jako riziko, kvůli kterému by se mělo dělat posilující očkování. Ale může přijít mutace, která všechno změní. Taková by podle mě musela projít mezidruhovým hostitelem, respektive musel by koronavirus přejít na zvíře, u něj se pomnožit a zpět se vrátit na člověka. To by asi znamenalo zásadnější změnu viru, odolnější vůči stávající ochraně. Ale zatím tomu naštěstí nic nenasvědčuje.

Píše se o indické, britské, jihoafrické či brazilské mutaci. Jak dopadla tzv. česká mutace, o níž média psala zkraje roku?