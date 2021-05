Volný si k řečnickému pultu přinesl židli a hodiny blokoval jednání ve Sněmovně

Volného řeč při finálním kole projednávání vládního návrhu proti invazivním druhům rostlin a zvířat nezastavila ani upozornění předsedajícího schůze Vojtěcha Filipa (KSČM) například na to, že nemluví k věci.

U předlohy proti invazivním druhům nejprve Volný rozebíral pozměňovací návrh, který by umožnil lov lukem. Následně hovořil o sporné úpravě Josefa Kotta (ANO) o usnadnění kácení stromů kolem vodovodů a kanalizací.

Filip tak upozornil Volného na to, že jeho vystoupení patří do prvního a možná do druhého čtení projednávání zákonů. "Nemluvíte k věci, pokud jde o rozpravu ve třetím čtení," řekl Filip.