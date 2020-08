Volit z auta ano, prostředníka nikdo nechce

„Určitě nepodpoříme volebního zmocněnce, to je úplně špatně. Kromě technických problémů mi nejvíc vadí, že se vytrácí i projev vůle. Kdyby zmocnitel řekl, že měl jiný projev vůle a že jeho strana nedostala hlas, tak by to otevřelo další spory. To není dobré řešení,“ řekl Právu vyjednavač KSČM Stanislav Grospič.

V každém případě zákon podle Grospiče musí být přijat dříve než 3. září, kdy starostové uzavřou seznamy členů volebních komisí.

Podle poslance a starosty Líbeznic Martina Kupky zvedne ODS ruku pro mobilní volební komise, drive-in i zvláštní volební okrsky. „Jediný problém máme s volbou prostředníkem, něco takového nepodpoříme,“ řekl Právu.

Předsunuté volby podporu nemají

Proti zmocněnci se postavil i šéf SPD Tomio Okamura. Ocenil, že vnitro po kritice přišlo se třemi dalšími návrhy, jelikož je podle něj nepřijatelné, aby lidé v karanténě nemohli volit. „Pro SPD je klíčové, aby se neomezovalo právo lidí hlasovat. Toto jsou plošné volby a i pár tisíc hlasů může zamíchat mandáty,“ řekl Právu.

Sporná je však organizace voleb při hlasování z auta. Podle ministra vnitra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka by voliči mohli volit už ve středu 30. září, aby do sobotního sčítání virus z lístků vyprchal.

„Bude záležet na tom, co vnitro navrhne. Podle mě by schůdné bylo ponechat volby v termínu, v sobotu 3. října vydat předběžné výsledky a po třech dnech je doplnit o výsledky z drive-in. Protože by šlo maximálně o stovky hlasů, nemyslím si, že by výsledek byl příliš zkreslen, i když například v Senátu kvůli nižší účasti pár hlasů roli hrát může,“ podotkl Grospič.

Lidovci podporují první tři varianty, tedy bez zmocněnce, ale také se jim nelíbí nápad volit z auta už dva dny před termínem voleb, který vyhlásil prezident. „Máme jedinou připomínku, aby vnitro jasně uvedlo, jak to chce vyřešit, aby nebyla volba kvůli předsunutému termínu následně zpochybněna,“ řekl Právu šéf poslanců KDU-­ČSL Jan Bartošek.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová soudí, že by se mohl problém vyřešit dezinfekcí. „Navrhneme, aby nemusely být lístky v karanténě, ale aby se dezinfikovaly suchou dezinfekcí, takže by se nemuselo volit z auta dva dny předem,“ uvedla pro Právo.

Připomněla, že variantu s mobilními urnami navrhla TOP 09 už dřív. „Volba z auta je dobrý doplněk, aby mobilní týmy nebyly přetíženy, protože na každou domácnost by potřebovaly hodinu kvůli dezinfekci a podobně,“ dodala Adamová.

Starostové a nezávislí (STAN) také podporují volbu z auta i zřízení volebních okrsků v domovech seniorů. Nelíbí se jim ale volební týmy, které by obcházely nakažené ve zdravotnických oblecích. „Nepovažujeme to za vhodné kvůli ohrožení komisí a také kvůli vysokým nákladům,“ řekl Právu místopředseda STAN Petr Gazdík.

Poslanci by přijeli z dovolených 19. 8.

Piráti vyčítají vládě, že neprosadila korespondenční volbu. Kromě volby v zastoupení jim ale nevadí žádná varianta. „Volba v zastoupení je sporná, protože kdokoli by mohl zpochybnit volby tím, že pověřený nehlasoval, jak mu volič řekl. Nikdo by to nedokázal prokázat, a stát by se tak dostal do neřešitelné šlamastyky,“ řekl Právu šéf pirátů Ivan Bartoš.

Jasno mezi stranami by mohlo být tento týden. Návrhy pak zpracuje vnitro a 17. srpna by paragrafy měla schválit vláda.

Podle poslance ODS Kupky se rýsuje i shoda na termínu mimořádné schůze poslanců kvůli změně zákona. „Sněmovna by se mohla sejít 19. srpna. S předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) jsme se bavili o tom, že horní komora by mohla hlasovat 20. srpna,“ doplnil.