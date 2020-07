Volby v karanténě: nejspornější je hlasování v zastoupení, obává se ústavní právník Kysela

Ministr vnitra Jana Hamáček (ČSSD) po jednání s opozičními lídry představil čtyři zvažované formy hlasování pro lidi, kteří budou 2. a 3. října při volbách do krajských a senátních voleb v karanténě. Nebude problém s jejich uzákoněním?

Cokoliv, co se udělá, aby hlasování bylo možné, mi připadá dobré. Připadalo by mi racionální, aby to byl samostatný volební zákon určený jen pro tyto volby, který by se jmenoval třeba „o hlasování v době koronavirové krize“.

Když byste formou novelizací sahal do některých existujících zákonů, tak musíte sahat do krajského a parlamentního zákona a podle mě nelze domyslet úplně všechno, aby to sedělo.

Když ministr hovořil o hlasování z auta, řekl, že by se takto hlasovalo v pracovní den ve středu volebního týdne. Jak to jde dohromady s tím, že prezident už datum vyhlásil?

To je třeba dobře promyslet. Zákon, podle kterého se odkládaly volby v Teplicích, také nestanovil konkrétní den, ale limit, a v jeho rámci prezident republiky termín dovyhlásil.

Možná že by se v tom zákoně mohlo stanovit konkrétní datum, což by odpovídalo 30. září. Tím pak ale vyvoláte pochybnosti, jestli je ta úprava obecná, ale s tím by se asi dalo vypořádat tím, že je to mimořádná situace. Jenže stále bude otázka, jestli může termín stanovit zákonodárce, když Ústava svědčí prezidentu republiky. Pokud by tam bylo stanoveno, že je termín stanoven na středu, tak by asi musel termín dovyhlásit právě prezident.

A co říkáte na návrh hlasovat z auta ve zvláštních prostorech?

To nejsem schopen technicky domyslet. Ale samotný fakt, že se ministerstvo vnitra snaží najít prostředky, jak do volebního aktu vtáhnout lidi, kteří by z něj mohli být vyloučeni, je velmi sympatický.

Další možnost je, že pokud bude karanténa uvalena na celé objekty, jako domovy důchodců, zřídily by se tam zvláštní volební okrsky a lidé by hlasovali přímo tam.

To by šlo. Máte obecně teritoriální princip, ale tímto zvláštním zákonem teritoriální princip opustíte a nahradíte ho principem personálním, což by byl tento zvláštní volební okrsek.

Jde o to prověřit, jak moc je to opravdu svobodný projev člověka, který lístek do urny nevkládá.

Ale mohou tam být i lidé, kteří jinak nespadají do volební oblasti. Takže by třeba nemohli volit svého senátora.

Pakliže nevolíte v těch konkrétních volbách, tak prostě nebudete hlasovat. Ten zvláštní volební okrsek v domovech důchodců zahrne ty lidi, kteří můžou běžně hlasovat v senátních, resp. krajských volbách.

U těch krajských voleb to bude pravděpodobnější, protože bude málo případů, kdy jsou lidé v domově důchodců mimo svůj kraj. U senátního obvodu bude výpadek častější, ale volební právo nepřiznává výjimky. Jen upravujete zvláštní formu hlasovacího práva.

Podle ministra je nejspornější volba v zastoupení osobou, kterou volič zmocní. Jak to vidíte vy?

To mi také připadá sporné. Jedna z námitek vůči korespondenční volbě je obava z dodržení tajnosti, kdy třeba není úplně jasné, kdo toho člověka, když vkládá lístek do obálky, kontroluje, ať už manželka, manžel, rodič, nebo třeba kamarád. Když je to skrze toho zástupce, tak mi připadá, že je to ještě o něco ošemetnější.

Jde o to prověřit, jak moc je to opravdu svobodný projev člověka, který lístek do urny nevkládá. Těžko to zajistit notářsky ověřeným podpisem, protože to technicky nejde. A pak by to asi úplně nefungovalo z hlediska tajnosti. Ze všech variant mi tato připadá nejspornější.

Co výjezdní volební komise?

Jde o zabezpečení, aby byli chráněni komisaři i ta schrána. A musíte zohlednit, v jaké míře a po jakou dobu na tom lístku může ulpět virus, a pak z toho vyvodit závěr stran karantény.

Zatím je to nastaveno tak, že hlasování do urny probíhá v době běžného hlasování, tedy od pátečních 14.00 do sobotních 14.00. A pokud byste měl pocit, že tam virus může vydržet déle, tak by to buď znamenalo, že po sobotní 14.00 nemůžete hned ty lístky započítat a rovnou začít sčítat, tudíž si oddálíte vyhlašování výsledků. Jinak byste si musel nastavit, že toto hlasování nebude probíhat v pátek od 14.00, ale dřív, aby ta doba, během níž virus vymizí, uplynula v sobotu ve 14.00. To musí říct někdo, kdo tomu rozumí.

Asi se dá předpokládat, že by opět šlo o středu v polovině volebního týdne.

A třeba v novém zákoně o správě voleb se kromě korespondenčního hlasování v zahraničí předpokládá i předstižné hlasování u nás na obecních úřadech. A to je podle mě přesně směřováno na středu, takže by to sedělo i na tuto situaci.

Pro kterou ze čtyř alternativ byste byl?