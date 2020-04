Volby by vyhrálo ANO. Piráti jsou před ODS, Okamura čtvrtý

Vítězem voleb by se podle březnového modelu STEM stalo hnutí ANO se ziskem 30,8 procenta. Druzí Piráti by měli 15,2, třetí ODS 11,8 a SPD na čtvrtém místě 8,6 procenta. Komunisté by dostali 7,4, ČSSD 7, STAN 5,7 a lidovci 5,5 procenta.