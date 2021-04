Volby by ovládli Piráti se STAN, pokles ANO pokračuje

Vítězem voleb by se v dubnu podle volebního modelu agentury STEM stala koalice Pirátů a STAN, která by získala 27,9 procenta hlasů. Druhé ANO by mělo 24 procent a třetí by skončila koalice Spolu se ziskem 16,6 procenta hlasů. SPD by dostala 12,8 procenta a ČSSD sedm procent. Do Sněmovny by pronikli i komunisté se ziskem 5,2 procenta.