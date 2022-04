Vláda se spletla. Na příspěvek 5000 Kč za dítě nakonec dosáhne méně rodin

Jurečka během konference zdůraznil, že jde o čistý příjem. Pomoc se tedy měla týkat rodin, kterým na účtu přistane měsíčně méně než 83 000 Kč. „Týká se to dětí do 18 let. Odhadem to bude 1,1 milionu domácností,“ řekl ministr na dotaz Novinek s tím, že se příspěvek dotkne více než dvou milionů dětí.

„My to podpoříme, ale musí vláda vysvětlit, jak to udělá. Oni to nevědí, není to promyšlené. Je to jen signál, který nemá reálné obrysy. Způsob, který navrhují, je technicky nereálný. Stát nemá k dispozici žádná data o finanční správě. Neví se, jak rodiny budou nárok dokladovat,” prohlásil po jednání stínové vlády šéf ANO Andrej Babiš.