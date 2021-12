Vláda nebude na svátky nic nařizovat, nejsme v komunismu, řekl Válek

Nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) po svém uvedení do úřadu vyzval občany, aby se o Vánocích nesetkávali, nepořádali žádné večírky, a to ani na Silvestra. Žádný zákaz tímto směrem prý vláda nechystá, protože už nežijeme v komunismu, aby lidem musel ÚV KSČ něco nařizovat. „Žijeme v demokracii, každý by měl být zodpovědný,“ apeloval Válek.