Veletrhy Brno jsou na pokraji krachu

Zatímco první symbol města a kraje přežívá už několik let jen díky štědrým podporám z kapes daňových poplatníků, do loňského roku ještě výdělečná společnost Veletrhy Brno, a. s., je na pokraji krachu. Smrtelné ohrožení přinesla krize vyvolaná koronavirem a pro výstaviště se už hledá využití.

Developerské využití cenných rozlehlých prostor prosazoval i hlavní architekt Brna Michal Sedláček, který navrhoval v prostorách výstaviště vznik nové rezidentní čtvrtě. S těmito názory však současná primátorka Markéta Vaňková nesouhlasila. „Nemyslím, že by se měl areál úplně otevřít a že by se tam měly budovat nějaké byty a prostředkem vést cyklostezky,“ uvedla loni.

„Je to stejné, ne-li lepší než v nákupních či zábavních centrech Brna či Prahy, kde lidi nikdo neodděluje do nesmyslných sektorů po tisíci, jako to doporučují nám. Ale to nechtěl nikdo slyšet,“ dodává hořce Kuliš a s kolegy z oboru připravuje žádost o pomoc Sněmovnu i Senát.