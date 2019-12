Valdštejnové po letech navštívili zámek Doksy: Vrátili jsme se domů

„Vždycky, když sem jedeme, tak je to pro nás cesta domů,“ prohlásil v Doksech Karl Albrecht Waldstein-Wartenberg, současný představitel rodu Valdštejnů.

Ocenil, co pro zvelebení zámku udělalo město Doksy. To získalo barokní památku v roce 2015 bezplatně darem od Libereckého kraje a začalo s náročnou rekonstrukcí. „Teď vidíme, že je zámek v dobrých rukou,“ pochválil Doksy hrabě Karl Albrecht.