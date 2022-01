V zimě řádí infarkty častěji než v létě. Vyvolá je i námaha

„Pacienti se srdečními problémy by se neměli vystavovat mrazivému počasí a neměli by se pouštět v zimě do větší fyzické aktivity,“ upozornil. Obecně jsou podle něj rizikovější lidé, kteří nevykonávají žádnou fyzickou aktivitu, mají vysoký cholesterol a vysoké krevní tuky, vyšší krevní tlak a tyto faktory dlouhá léta zanedbávali.

Srdeční choroby byly loni na první příčce úmrtnosti v ČR, zapříčinily 30 procent všech úmrtí, covid byl na druhém místě. Prezident České asociace intervenční kardiologie Petr Kala zdůraznil, že u infarktu je především důležité dostat se do rukou lékařů včas, u této nemoci rozhodují doslova minuty.

Infarkt myokardu se většinou ohlašuje prudkou bolestí na hrudi a dušností, u starších lidí také nevýkonností. Každý, kdo zaznamená takové příznaky, by měl zavolat do deseti minut záchranku. Když to udělá, má 95procentní šanci na přežití. „Jestli je to v době covidu nebo mimo covid, to je jedno. Každého pacienta ohrožuje náhlá srdeční smrt, která může zabíjet do několika minut,“ varoval Kala.