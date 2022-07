V Příboře se sešli přadláci a přadleny

Jednou z přadlen, která do Příbora v sobotu vyrazila, byla i Marcela Wojnarová z Vendryně na Třinecku. „Jasně, že to nějakou dobu trvá, než se to člověk naučí. Jako pochopíte to rychle, ale pak třeba rok trvá, než se naučíte příst tak, aby se vám nitka netrhala,“ ukazovala Právu vendryňská přadlena s tím, že příst začala, protože měli ovce a řešili, co s ovčí vlnou.