V pražském babyboxu našli několikaměsíční holčičku

Několikaměsíční holčičku našli lékaři v babyboxu v pražském Hloubětíně. V tomto konkrétním zařízení je to už 28. odložené dítě, celkem jich v Česku lidé za 19 let, co babyboxy fungují, odložili 197. Dítě dostalo jméno Zuzana.