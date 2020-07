V jihlavském Alzheimercentru stoupl počet lidí s covidem na 56

Vzhledem k vysokému počtu nemocných mezi zaměstnanci se Alzheimercentrum dostává do personální nouze. „Ještě vše pokrýváme, ale nelze vyloučit, že se situace vyvine jinak. Proto oslovujeme veřejnost a zájemce, kteří by nám byli ochotni přijít pomoci do centra. Sháníme hlavně zdravotní sestry a ošetřovatele,” řekla Svobodová. Dodala, že brigádníci se mohou ozvat na telefonní číslo 774 774 088. Svobodová uvedla, že první nákaza covidem-19 se prokázala v týdnu během hospitalizace jedné klientky.