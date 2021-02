Už to není chřipka, jako na jaře. Už se to nedá vyležet, řekl Babiš

Covid-19 není chřipka, jako byla na jaře, koronavirus mutuje a už ho nelze vyležet. Ve svém pravidelném pořadu na Facebooku Čau lidi to v neděli řekl premiér Andrej Babiš. Podle něj je chyba si myslet, že nákazu lze vyležet. Ti, co si to myslí, podle něj většinou končí na jednotkách intenzivní péče. Uvedl také, že vláda bude v pondělí řešit testování ve školách, které by zajistilo návrat žáků do škol.