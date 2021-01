Unikátní laser pomůže při řešení dopravních nehod

Celý nápad je postavený na tom, že laserový spektrometr ve vozítku najde na silnici stopy zinku z pneumatik, což ukáže, kdy vlastně řidič dupl na brzdu. Stroj je vypátrá, načte, vytvoří z nich grafickou simulaci, kterou ihned pošle dopravnímu policistovi do jeho počítače či tabletu.

Na jedné straně se již řidiči nebudou moci vymlouvat na to, že začali brzdit včas, jen to na silnici není vidět. Na straně druhé motoristé, kteří nelžou, získají díky stroji jasný důkaz.

Její zařízení zatím měří na délku přes metr a vývojáři se jej do budoucna pokusí zmenšit, a to zhruba na velikost zahradní sekačky, aby se s ním lépe pracovalo.

„Vývoj takového světově unikátního zařízení není nikdy u konce, i v budoucnu jej chceme vylepšovat na základě reakcí od zákazníků,“ uvedl spolutvůrce unikátního zařízení Jiří Kouřil z Fakulty elektrotechniky VUT. Cena tohoto zařízení by se mohla pohybovat okolo 2,5 milionu korun.