Ukrajinci se chtějí učit česky, jazykové školy jim nabízejí kurzy zdarma

Bez znalostí češtiny je pro Ukrajince náročné najít si práci, která by odpovídala jejich vzdělání. Ukrajinským dětem výuka češtiny usnadňuje začlenění do nového kolektivu ve škole.

„Já tady učím dva kurzy. Maturovala jsem z ruštiny, to mi při výuce hodně pomáhá. S dětmi se dorozumívám právě rusky nebo rukama a nohama, zkrátka, jak to jde,“ popisuje lektorka Irena Kadlčíková.

„Výuka probíhá jako každá jiná výuka cizího jazyka. Děti se učí gramatiku, slovíčka a výslovnost. Myslím, že je to baví. Jsou hodné a hlavně motivované,“ pochvaluje si Irena.

Ukrajinci tak „získají informace o české kultuře, zvyklostech a historii,” uvedlo sdružení v tiskové zprávě. Cílem je bezproblémové zapojení mladých lidí do společnosti.

V Karlovarském kraji bude od dubna do června probíhat výuka češtiny pro studenty nastupující příští rok na střední školy. Kurzy zastřešuje přímo kraj ve spolupráci se čtyřmi středními školami.

„Naším cílem je, aby si budoucí ukrajinští žáci našich středních škol zvykli na české prostředí a získali základní znalost jazyka, která je pro začlenění do výuky nezbytná,” řekl pro ČTK krajský radní Jindřich Čermák.

O peníze se mohou hlásit do konce května. V programu pro ně bude 150 milionů korun. Adaptačním skupinám pro děti od 3 do 15 let program poskytne 1,25 miliardy korun.