Týrání seniorů není jen bití, ale i odpírání soukromí, znělo v parlamentu

„V ČR se až pětina seniorů nad šedesát let setkala s nějakou formou zneužívání. Je nutné hledat legislativní úpravy, jak tomu zabránit,“ řekla na semináři Červíčková. Jan Lorman, předseda neziskové organizace Život 90, zaměřené na podporu seniorů, citoval nedávný průzkum Jihočeské univerzity, podle kterého se třináct procent respondentů z řad seniorů setkalo s fyzickým napadením, a dvacet procent s psychickým týráním. Pouhých šestnáct procent takových případů ale podle průzkumu vyjde najevo, 84% zůstane skryto. „Jsou to hlasy, které neslyšíme,“ uvedl Lorman.

„Není to jen o rodinných vztazích a sousedství. Agrese se dopouštějí i profesionálové z pečovatelských a ošetřovatelských služeb. To je třeba vzít velice vážně, protože tomu legislativa neumí bránit,“ uvedl Lorman a poukázal na některé případy zanedbání péče, které se v domovech pro seniory a podobných zařízeních podařilo odhalit. „Typický příklad je, že pacientům se stařeckou demencí dají pití na stolek, ale nedají jim napít. Člověk s demencí si neuvědomuje, že má hlad a žízeň, když mu nedáte napít, tak to sám neudělá,“ řekl Lorman. „Zařízení, které z pacienta udělá bezmocného člověka, dostane víc peněz, než to, které s ním pracuje. Je to český systém, za ‚ležáky‘ dostanete peněz víc. Tak proč byste se snažili, aby byl soběstačný? Dáte mu sedativa,“ kritizoval.