Tunel pod Bílinou jen s podporou vlády

Průjezd Bílinou je z pohledu dopravy po silnici I/13 výrazným problémem. Silnice tam vede dvoupruhovým průtahem města, navíc s několika kruhovými objezdy. Přitom jak ve směru od Teplic, tak dále do Mostu je komunikace čtyřpruhová. V Bílině proto dochází ke kumulaci dopravy z obou směrů a k tvorbě dlouhých kolon popojíždějících aut.

Za poslední desítky let bylo prověřováno několik možností, jak situaci v Bílině vyřešit. Vedení silnice po estakádě a dlouhým tunelem bylo z hlediska ekonomiky příliš nákladné. Aktuální řešení počítá se stavbou téměř 1400 metrů dlouhého tunelu od vlakového nádraží po fotbalové hřiště u Kyselky.

„Budovat pouze dvoupruhový tunel, který by ekonomicky vyšel lépe, podle nás nemá smysl. Náklady na něj nejsou oproti čtyřpruhové variantě zásadně nižší, protože by bylo nutné stejně budovat souběžnou únikovou štolu. Později, kdy bude s ohledem na prognózu nárůstu dopravy možné, že by čtyřpruhová varianta byla ekonomicky přijatelná, již budou náklady na dobudování souběžného tunelu mnohem vyšší,“ srovnal Mátl varianty tunelu.