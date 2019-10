Tisíce lidí zůstaly v Praze bez vody kvůli havárii v čerpací stanici

Tisíce domácností z pražského Žižkova, Jarova, Strašnic, Malešic, Vršovic a Vinohrad zůstaly ve středu večer bez pitné vody po havárii čerpací stanice v Praze 3. Dodávky by se měly postupně obnovit během noci. Vyplývá to z informací na webu a informační telefonní lince Pražských vodovodů a kanalizací (PVK). Firma do oblasti přistavila čtyři cisterny.