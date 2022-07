Těžké popáleniny se hojí. Malou Yulii ze Lvova brzy propustí

Jak přesně se jí to stalo, se lékaři na pražských Vinohradech nevyptávali, zřejmě nešlo o přímé zranění z ruského vojenského útoku. Nic to nemění na tom, že kvůli ruské agresi jí nedokázali tamní lékaři poskytnout potřebnou péči.

„Jsme přesvědčeni, že by stačil jeden den a bylo by to dítě mrtvé. V tak těžkém stavu bylo,“ vzpomíná přednosta Kliniky popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady Robert Zajíček.