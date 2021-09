Těžba změnila Plakánek v Českém ráji v slzavé údolí

„Během třiceti let v ochraně přírody něco tak absurdního jako v rezervaci Plakánek nepamatuji. Došlo k částečně nevratnému poškození údolní nivy Veseckého potoka zničeného nevhodnou dopravou dřeva těžkými stroji po zamokřeném dnu pískovcového kaňonu,“ charakterizoval důsledek těžby ekolog Jan Piňos, podle něhož státní ochranářské organizace v případě Plakánku totálně selhaly.

„Vzhledem k charakteru lokality nebylo možné volit šetrnější způsob těžby,“ dodává. „Kdyby mi ekologové podepsali, že přebírají odpovědnost za zdraví turistů, jimž hrozil úraz pádem stromů napadených kůrovcem, pak by těžba nemusela proběhnout,“ řekl starosta obce, která za bezpečnost Plakánku odpovídá.

Ochranáři kvůli nešetrné těžbě nepředpokládají fatální následky, které by mohly Plakánek, v němž už by nebylo co chránit, zbavit statusu přírodní rezervace. „Poškozeno bylo jedno z bočních údolí rezervace, kde nerostou zvlášť chráněné rostliny. Údolím každoročně proteče značné množství splavenin z okolních polí s rezidui pesticidů, kvůli čemuž v jeho nejnižších partiích rostou převážně nechráněné rostlinné druhy, mj. kopřivy,“ popisuje Šůlová.