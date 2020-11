Termín a cenu dostavby Dukovan garantujeme, řekl ředitel francouzské EDF

EDF má s ČEZ dohodu o spolupráci. V Česku se připravuje dostavba pátého jaderného bloku v Dukovanech. Má EDF zájem o účast v tendru?

Samozřejmě. ČEZ a EDF pojí dlouhodobé partnerství, které zahrnuje více oblastí spolupráce. V roce 2018 jsme se společností ČEZ podepsali dohodu o spolupráci, která zahrnuje nejen stávající, ale i nové jaderné projekty.

EDF je největším světovým provozovatelem jaderných elektráren, žádná jiná společnost neprovozuje více reaktorů ani nemá vyšší instalovanou kapacitu. Velmi rádi bychom pomohli České republice a ČEZ v jejich plánu vybudovat během následujících 10 až 15 let nový jaderný blok. V tomto ohledu se budeme opírat o několik společností skupiny EDF včetně Framatome, která má na starosti výrobu komponent pro jaderné reaktory.

V soutěži budeme jediným evropským projektem, a to projektem, který má hodně co nabídnout. To byl samozřejmě také důvod mého posledního setkání s premiérem Andrejem Babišem koncem minulého týdne.

Dobrali jste se při jednání v Praze něčeho konkrétního?

Chtěli jsme ukázat naši ochotu angažovat se v plánech České republiky týkajících se nového jaderného bloku. Máme toho hodně co nabídnout, ať jde o technologie, know-how, předání dovedností, nebo podporu českého průmyslu. Chtěl jsem probrat, co můžeme nabídnout, a ukázat, že EDF věnuje pozornost plánům české vlády.

Jaké technologie nabídnete?

Máme tlakovodní reaktor EPR upravený na 1200 MW, jehož výkon odpovídá požadavkům elektrárny v Dukovanech. Je to evropská technologie. Můžeme tak nabídnout veškerou naši zkušenost s bloky EPR, které už jsou v provozu nebo budou do provozu brzy uvedeny v jiných zemích. Nabízíme technologii, která už má provozní licenci ve třech evropských státech, takže plně odpovídá evropským standardům, zejména co se týká jaderné bezpečnosti a bezpečnosti kybernetické.

Můžete tento reaktor popsat?

EPR 1200 je založen na EPR o výkonu 1650 MW, je to stejný design, má stejné bezpečnostní systémy a vybavení, jen o něco nižší výkon 1200 MW, jak je to požadováno pro elektrárnu v Dukovanech. EPR 1200 bude těžit z bezpečnostních standardů EPR, z licencí a z naší zkušenosti s provozováním těchto reaktorů.

Ve kterých zemích je už tento reaktor v provozu?

Už dva roky je technologie EPR v provozu v Číně a plně dostává závazkům v oblasti jaderné bezpečnosti a výkonnosti. Nedávno tam čínští partneři s naší podporou úspěšně provedli i první plánovanou odstávku za účelem údržby prvního ze dvou reaktorů EPR elektrárny Taishan.

Co se týká dostavby Dukovan, může se v případě, že by ČEZ vybral jako partnera EDF, počítat s tím, že do ní budou ve velké míře zapojeny i české firmy?

Myslím, že naše schopnost předat kompetence českým dodavatelům je jednou z klíčových věcí, které můžeme nabídnout. S našimi partnery se tradičně dělíme o technologie a českým společnostem pomůžeme dosáhnout takové úrovně znalostí, aby technologii EPR perfektně zvládly.

Už jsme to udělali ve Velké Británii, kde v současnosti stavíme dva jaderné bloky v Hinkley Point. Zavázali jsme se poskytnout 60 procent aktivit tamním firmám, v současnosti je to dokonce 64 procent. Myslím, že pro české firmy může být spolupráce s námi velikým přínosem, podobně jako to bylo s předáním know-how a technologií ve Velké Británii.

Již několik let prohlubujeme naše znalosti dodavatelského řetězce v České republice, sestavili jsme seznam asi 200 poten­ciálních dodavatelů, pracujeme už s průmyslovými clustery v Česku a rovněž už se několik českých firem přímo podílí na výrobě komponent pro EPR reaktory budované jinde v Evropě.

Spolupráce mezi ČEZ a EDF už probíhá po desetiletí, již dva roky je technologie EPR v provozu v Číně a plně dostává závazkům v oblasti jaderné bezpečnosti a výkonnosti. A doufám, že vznikne partnerství, které bude trvat po mnoho desítek let.

Setkal jste se minulý týden v Praze i s některými z dodavatelů?

Osobně ne, neboť má návštěva byla zaměřená na setkání s premiérem Babišem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. A samozřejmě jsem se setkal s ředitelem ČEZ Danielem Benešem. Známe se velmi dobře, setkali jsme se v posledních letech mnohokrát, protože mezi ČEZ a EDF je silné partnerství.

Premiér Babiš v pondělí prohlásil, že vypsání tendru, plánované původně ke konci roku, se může posunout, protože ještě není připraven a běží jednání s Evropskou komisí. Probírali jste to spolu?

Neprobírali jsme detaily harmonogramu. Moje návštěva se nevázala na nějakou specifickou záležitost. Chtěl jsem přijet už mnohem dříve, ale kvůli pandemii bylo naše setkání posunuto. U více zemí, mezi nimi také u Francie a Velká Británie, probíhají jednání s Evropskou unií o regulacích spojených s novými jadernými projekty. Tato jednání jsou vedena přímo státy. Společnosti jako EDF se jich neúčastní.

Jedním z klíčových kritérií pro výběr vítěze tendru bude cena. Můžete nabídnout nejlepší cenu?

Myslím, že chceme ukázat, že můžeme nabídnout nejlepší poměr ceny a kvality. Samotná cena výstavby je jedna věc, ale je třeba vzít v úvahu rovněž nakládání s provozními náklady a dále záruky v oblasti jaderné a kybernetické bezpečnosti, jež jsme schopni nabídnout. A pokud vezmeme všechny parametry dohromady, jsem přesvědčen, že můžeme nabídnout nejlepší poměr ceny a kvality.

Jak se vám daří dodržovat náklady a harmonogramy výstavby?

Jaderné projekty jsou vždy komplexní. Náklady a termíny jsou ovlivňovány mnoha různými faktory. Po havárii v důsledku zemětřesení a tsunami v japonské Fukušimě se požadavky na zabezpečení jaderných elektráren zvýšily. Bylo potřeba na to reagovat, což způsobilo zpoždění výstavby mnoha projektů po celém světě. To ukazuje, že bezpečnost je naší absolutní prio­ritou, a my jsme hrdí, že můžeme nabídnout technologii, která odpovídá nejvyšším mezinárodním standardům.

Dalším klíčovým faktorem jsou dovednosti v jaderné energetice. Jsme přesvědčeni, že během práce ve čtyřech zemích, které si technologii EPR zvolily, jsme získali cenné zkušenosti a upevnili jsme naše dovednosti. Jedná se o země, které jsou velmi odlišné – Čína s velkou populací a velkým množstvím projektů, Finsko, které má mnohem méně obyvatel a vyspělé technologie, a Francie a Velká Británie, které jsou si v lecčems podobné, i když samozřejmě Francie má mnohem více jaderných reaktorů. Všechny tyto zkušenosti přinesou prospěch projektu Dukovany.

Takže jste schopni garantovat cenu i časový harmonogram výstavby?

Jsme schopni a odhodláni tomu dostát. Naší prioritou je maximálně se poučit z jaderných projektů realizovaných po celém světě tak, abychom ochránili budoucí výstavby. Tento přístup již přináší ovoce při výstavbě dvou reaktorů EPR v Hinkley Point C, kde byly všechny etapy dokončeny podle plánu, a to i přes nutné změny s ohledem na epidemiologickou situaci. Zvyšování produktivity je zřejmé. Například instalace chladicího systému reaktoru č. 2 proběhla dvakrát rychleji, než tomu bylo u reaktoru č. 1.

Abychom dokázali vytěžit z našich předešlých zkušeností co nejvíce, investujeme 100 milionů eur do akčního plánu nazvaného „excell“, jenž má za cíl sladit celé francouzské jaderné odvětví tak, aby odpovídalo těm nejvyšším standardům kvality a excelence, které jsou potřebné k tomu, aby byl jaderný projekt úspěšný. Z toho všeho bude projekt Dukovany těžit.

Už jste pověděl, že stavba EPR reaktorů probíhá ve Francii, Finsku, Velké Británii a že v Číně jsou v provozu. Kde byste ještě chtěli stavět?

Probíhají také detailní jednání s indickými úřady o stavbě šesti těchto reaktorů. Máme samozřejmě příležitosti stavět v mnoha zemích po celém světě, protože dochází k renesanci jaderné energetiky. Produkuje energii bez emisí CO2 a její výroba je nastavitelná. To znamená, že se velmi dobře doplňuje s obnovitelnými zdroji energie, které jsou bezemisní, ale neprodukují energii pořád.

Základní studie, jako například ta od Mezinárodní energetické agentury, ukazují, že jaderné kapacity v následujících 20 až 30 letech velmi rychle porostou. Je to nezbytné pro splnění cílů pařížské dohody a pro boj s globálním oteplováním.

O tom Česko vede debatu v EU s argumentem, že jaderná energie je bezemisní. Považují francouzské úřady jadernou elektřinu za cestu k naplnění cílů pařížské dohody?

Jednoznačně. Jádro je součástí francouzského energetického mixu a v současnosti diskutujeme s vládou o programu, jak rozšířit počet EPR reaktorů ve Francii. Jedná se o šest dalších reaktorů, které by měly být uvedeny do provozu po roce 2030. EDF je zároveň také evropským lídrem, co se týče obnovitelných zdrojů, včetně vodní, solární a větrné energie.

EDF v Maďarsku spolupracuje s ruským Rosatomem na stavbě bloků v Paksi. Jaká je tam role EDF? Přistoupila by případně EDF na podobný model i pro blok v Dukovanech?

V Paksi dodává dceřiná společnost Framatome část kontrolních systémů pro projekt Ros­atomu, stejně jako to dělá pro mnoho dalších provozovatelů jaderných elektráren ve světě. Framatome je jedním z mnoha účastníků dodavatelského řetězce pro tento projekt. Je to projekt Rosatomu, jehož se naše dceřiná společnost účastní v omezené míře.