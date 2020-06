ANO za koronakrize posílilo. Sázka na červený svetr taky vyšla

Podle volebního modelu STEM by v květnu zvítězilo hnutí ANO se ziskem 33,7 procenta. Druzí Piráti by získali 12,8 a ODS 11,4 procenta. ČSSD průzkum přisoudil 8,9, komunistům 7,3 a SPD 6,5 procenta. Uspěli by i lidovci se ziskem 6,1 procenta. Jak agentura konstatovala, v průzkumu „trochu získali ti, kteří byli za koronakrize nejvíce vidět: ANO a ČSSD”.