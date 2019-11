Šumavský park povolil kácení v Boubínském pralese

Ekologové z Hnutí Duha, kteří na udělení výjimky ve čtvrtek upozornili, se obávají, že bude mít negativní efekt - povede podle nich právě k vytváření holin a rozředěné porosty následně rozvrátí vítr, jak se to stalo na hřebenech centrální části Šumavy. Ekologové dlouhodobě prosazují, aby byla co největší část Boubínského pralesa ponechána samovolnému vývoji.

„V krajním případě by přijatelnou kompromisní variantou bylo vymezení pásma na okraji národní přírodní rezervace, kde by bylo možné nedestruktivními metodami bránit šíření kůrovce mimo rezervaci. Lesy ČR by však především měly zvládat kůrovce v hospodářských lesích, což se jim nedaří. Chtít za této situace kácet ještě i v národních přírodních rezervacích je zcela nepatřičné,” uvedl k uložení výjimky za hnutí Jaromír Bláha.