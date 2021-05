Zeman: Při jednání poslanců jsem se styděl

„Styděl jsem se za to, jak jednání probíhalo a za způsob komunikace. Bylo mi líto lidí, kteří od roku 2014 tuto trestnou činnost vyšetřují a strávili na tom měsíce času,” okomentoval jednání Zeman.

Ani jeden z nich se však prý na jednání v dolní komoře nedostal ke slovu. „Skutečně jsem nedostal prostor vystoupit. To ale nevadí, člověk vystupuje v okamžiku, kdy je k tomu vyzván,” sdělil. Větší problém pro něj byl právě způsob, jakým bylo jednání vedeno.

Poslanci se pak podle zúčastněných na jednání vzájemně osočovali či si brali faktické poznámky. „Úplně se to vymklo z nějaké smysluplné diskuze,” řekl po jednání například lidovec Jan Bartošek.

Nejvyšší zástupce Zeman pak kvůli průběhu úterního jednání uvedl, že neví, zda na pokračování této schůze příště dorazí. „Budu nad tím přemýšlet, protože dneska jsem se opravdu styděl za všechny, co na kauze pracovali,” vysvětlil.

Podle něj by mělo zároveň být Česko hrdé na to, jak se s kauzou Vrbětice vypořádalo. „Zvládli jsme to. Jsem velmi pyšný na Českou republiku, jak se za kauzu postavila a jak ji řešila,” doplnil.