Strany se do krajských voleb nehrnou

Strany a hnutí do letošních krajských voleb podaly 207 kandidátních listin. Je to znatelně méně než při minulých volbách před čtyřmi lety, kdy bylo předloženo 269 kandidátek. V případě senátních voleb se letos přihlásilo do volebního klání 238 kandidátů. Je to podobný počet jako u předloňských senátních volbách, kdy usilovalo o post v horní parlamentní komoře 236 kandidátů.