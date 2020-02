Stát má potravinové rezervy na pouhý jeden den

Tzv. krizový stav, který vyhlašuje vláda v případě ohrožení životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí, může být vyhlášen pro celou zemi, ale také třeba jen pro část území na nezbytně nutnou dobu. Zásoby potravin by ale na delší období rozhodně nestačily. Přesto podle předsedy Státní správy hmotných rezerv Pavla Švagra není důvod k obavám.

„Zásoby potravin máme zhruba na 1,3 dne. V rezervách máme například mražené maso, masové konzervy, obilí, máslo, sýry, sušené mléko, cukr nebo sůl. V této oblasti je Česká republika na rozdíl od ropy soběstačná. Máme tady spoustu supermarketů, zemědělských družstev a výrobců potravin. Takže české rezervy by v případě potřeby pokryly první nápor, než by se zase obnovilo zásobování,” uvedl pro Novinky Švagr.

Jak dlouho přesně vydrží zásoby másla, mléka nebo sušeného masa, správa podle ředitele nezveřejňuje. „Ale můžu říct, že třeba zásoby ropy a ropných produktů máme na 84 dní. U dalších komodit bych ještě zmínil obilí. To máme až na 15 dní,” doplnil.

Většina věcí se uchovává v externích skladech. „Firmy mají podle smlouvy povinnost mít pro české rezervy ve skladu vždy čerstvé potraviny. Například sušené mléko nesmí být starší než 10 měsíců nebo tavené sýry se musí vyměnit za čerstvé nejdéle do 60 dnů,” dodává Švagr.

Už v roce 2016 se debatovalo o tom, že rezervy nestačí a že by se jejich kapacity měly navýšit tak, aby vydržely až tři dny. Tento plán mělo zpracovat ministerstvo zemědělství, zatím ale neexistuje.

„Plán na zvýšení zásob se zatím nepodařilo naplnit. Nedostali jsme na to od ministerstva peníze. A zakázky můžeme vypisovat, jen když je máme finančně kryté,” vysvětluje Švagr.

K vyhlášení krizového stavu může přistoupit vláda podle zákona o krizovém řízení v souladu se zákonem o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Následně by došlo k otevření skladů rezerv a podle ředitele by v řádu několika hodin byly nouzové zásoby nebo technika dopraveny, kam by bylo třeba.