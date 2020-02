Stát kvůli koronaviru nedoporučuje Čechům cesty do severní Itálie

Bezpečnostní rada státu nedoporučuje Čechům, aby se vydávali na cesty do italských regionů Lombardie a Benátsko. Lidé by také měli zvážit, zda nyní vůbec jezdit kamkoli do ciziny, řekl v úterý po jednání předsednictva rady premiér Andrej Babiš (ANO). Na severu Itálie již zemřelo na následky nového koronaviru 11 lidí. Nakažených je v Itálii 322.