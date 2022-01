Stát koupil dva miliony dalších testů, úřadům už je nebudou rozvážet hasiči

Správa rezerv oslovila 45 firem, dostala ale pouze dvě nabídky. Testy jsou tak dražší než při posledním nákupu, kdy SSHR zajišťovala 14 milionů antigenních testů do škol. Tendr, který se vyhodnocoval před týdnem, vyhrála také společnost Masanta, a to s cenou 13,89 koruny za kus. Tentokrát je ale v ceně testů i doprava, úřadům je nebudou rozvážet hasiči, ale samotná firma.

"Dodání testů musí být velmi rychlé, a to do tohoto pátku 21. ledna. Jednotlivé úřady, a jejich 120, mohou již v tuto chvíli podepisovat s vítěznou firmou kupní smlouvu," řekl Švagr. Specifikaci k testům dodalo ministerstvo zdravotnictví.

Správa rezerv podle předsedy obdržela tentokrát výrazně méně nabídek, proti poslednímu nákupu 14 milionů testů do škol, kdy jich SSHR obdrželo devět, to tentokrát byly pouze dvě. "Podle mě je to díky šibeničnímu termínu dodání testů do úřadů. Prostě čím kratší čas na dodávku, tím, zdá se, je méně nabídek," uvedl Švagr.