Stát by mohl doplácet mzdy i ztráty

To už minulý týden navrhovaly odbory. „Může se stát, že některé firmy či poskytovatelé služeb budou nuceni zastavit výrobu či činnost a to může vážně dopadnout i na další subjekty a subdodavatelské firmy. Bylo by dobře v takovém případě v režimu kurzarbeitu pomoci zaměstnavatelů dotací mezd zaměstnancům s tím, že by nedošlo k propadu jejich příjmů,“ uvedl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Podle něj by se díky zachování kupní síly nebrzdila ekonomika.