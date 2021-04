Stanjura: Vláda ztratila podporu, nejlepším řešením jsou předčasné volby

Pro rozpuštění Sněmovny a vypsání předčasných voleb je zapotřebí nejméně 120 poslanců. Prezident Miloš Zeman v neděli řekl serveru Blesk.cz, že pokud by poslanci vládě vyslovili nedůvěru, byl by pro to, aby vládla v demisi až do podzimních voleb, řekl serveru Blesk.cz.

"Já bych se snažil v tomto případě přesvědčovat všechny parlamentní strany, aby vyčkaly do voleb s tím, že je zbytečné, abychom tady měli dvě vlády v krátkém časovém sledu," řekl. Stálo by to hodně peněz a vytvářelo by to zbytečný chaos a nestabilitu, dodal.