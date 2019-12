Stále dost kouříme a moc se nehýbeme

Průzkum se kromě kouření zaměřil také na další oblasti zdraví. Sledoval například to, jak jsou na tom Češi s pohybem a zda svému tělu dopřávají alespoň občasnou sportovní aktivitu. A výsledek nevyznívá příliš pozitivně.

„S pravidelnými sportovními aktivitami to Češi rozhodně nepřehánějí. Například 15 procent respondentů nikdy nevyrazí na procházku, případně se kondiční chůzi věnují naprosto výjimečně,“ upozornil šéf Mutumutu Jindřich Lenz.

Ještě méně oblíbené je běhání. Denně vyběhnou do lesa či alespoň do fitka na pás pouhá tři procenta respondentů. Tři čtvrtiny lidí (74 procent) přitom neběhají nikdy nebo jenom výjimečně. Lépe dopadla jízda na kole. Každý den se sice cyklistice věnují pouhá čtyři procenta lidí, třetina lidí ale na kolo vyrazí aspoň několikrát do měsíce.