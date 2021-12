Spis z kauzy Čapí hnízdo už je ve Sněmovně

Andrej Babiš mladší, který byl v kauze původně také obviněn, totiž pravost podpisu zpochybnil. A pokud by jeho slova potvrdil i znalec, mohlo by to znamenat průlom v případu v neprospěch premiéra. Jeho syn v médiích i v září u výslechu uvedl, že byl jen otcem nastrčeným tzv. bílým koněm ve Farmě Čapí hnízdo, že o své tehdejší roli nevěděl, žádné akcie nepřevzal ani nevlastnil a nic nepodepsal, protože žil v té době v USA. Posudek by to nyní mohl nepřímo prokázat anebo naopak poukázat na nedůvěryhodnost svědectví Babiše juniora. Jeho závěry však zatím nejsou známé.