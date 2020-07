Soud uznal nárok ženské větve řádu německých rytířů na dům a pozemek

Tam dříve sídlilo vojenské velitelství a dům patřil ministerstvu obrany. To se ale proti rozsudku soudu prvního stupně neodvolalo. „Vzhledem k jednoznačným závěrům uvedeným v soudním rozhodnutí a také s ohledem na to, že ministerstvo obrany nedisponovalo důkazy ke zvrácení popisovaného stavu, akceptovalo závěry soudu,“ řekl Právu mluvčí obrany Jiří Caletka.

Rod chce prodat zámek v Novém Městě nad Metují. Mohl by ho koupit stát

„Soud dospěl k závěru, že žalobkyně je osobou oprávněnou, která utrpěla křivdu v rozhodném období, tedy od 25. února 1948 do 1. ledna 1990, a to ohledně předmětných nemovitostí tím, že stát převzal a ponechal si tyto nemovitosti bez právního důvodu,“ konstatuje soudkyně. Německý řád požádal o obrovský majetek na Moravě a ve Slezsku, o hrady Bouzov, Sovinec, zámek Bruntál, celý areál lázní Karlova Studánka a řadu dalších nemovitostí v Opavě a okolí. Navíc chce 13,5 tisíce hektarů pozemků, a to hlavně lesů.