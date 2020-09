Školák s rýmou počká na rodiče stranou od všech

„Na začátku školního roku jsem vydal pokyn, aby rodiče nevodili děti s příznaky respiračních onemocnění, a musím říct, že jsou disciplinovaní a nikdo k nám ani s rýmou do školy nechodí. Na docházce se to projevuje tak, že ve třídách chybí pět šest žáků, což je více než obvykle. Měli jsme jen jediný případ, kdy si rodič musel vyzvednout dítě s rýmou,“ řekl Právu ředitel ZŠ Praha-Radotín Jiří Kovařík.

Co dělat, když se mezi žáky objeví jeden pozitivní, už pro mnohé ředitele tak jasné není. „Jakmile bude pozitivní některý z žáků, budu kontaktovat hygienu a uposlechnu jejích pokynů. Nejsem odborník. Naše děti nosí roušky na chodbách, učitelé i ve třídách, ale zda v takovém případě budou muset všichni do karantény, či nikoli, nevím. Jsou to naprosté zmatky, tak uposlechnu příkazu hygieny,“ plánuje ředitel radotínské školy Kovařík.

Pravidla toho, kdo po kontaktu s pozitivně testovaným na covid-19 má jít do karantény, se v úterý změnila. „Pokud dva lidé mají respirátor či roušku a jeden z nich je pozitivní na koronavirus, tak druhý z nich nemusí být umístěn do karantény, pokud nemá příznaky,“ řekl po jednání Rady vlády pro zdravotní rizika ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO ).

Tato změna je podle epidemiologa Romana Prymuly přínosná právě pro školy. „Změny v podmínkách uvalení karantény vnímám jako moudré. Například kvůli učitelům. V každé třídě bude časem jeden nakažený, takže by museli do karantény všichni učitelé, a to by se systém zhroutil. Proto bylo zavedeno toto opatření, že nemusí do karantény všichni,“ uvedl Prymula.